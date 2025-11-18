Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course

Le Gallois Geraint Thomas (39 ans) a été nommé directeur de course de l'équipe Ineos. Le vainqueur ...
Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course

Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course

Photo: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Le Gallois Geraint Thomas (39 ans) a été nommé directeur de course de l'équipe Ineos. Le vainqueur du Tour de France 2018 a mis fin cet automne à sa carrière de coureur.

Dans son nouveau poste, il aura pour mission principale d'accompagner les coureurs de l'équipe et de leur transmettre sa vaste expérience. Il travaillera en étroite collaboration avec Dave Brailsford, de retour à la tête de la formation.

Comme coureur, Thomas a aussi brillé sur les routes suisses. Il a ainsi remporté le Tour de Romandie 2021 et le Tour de Suisse 2022.

/ATS
 

Actualités suivantes

Almeida, le principal lieutenant de Pogacar, prolonge avec UAE

Almeida, le principal lieutenant de Pogacar, prolonge avec UAE

Cyclisme    Actualisé le 18.11.2025 - 10:45

Tour de France 2026: le parcours dévoilé

Tour de France 2026: le parcours dévoilé

Cyclisme    Actualisé le 23.10.2025 - 13:51

Mont-Sainte-Anne: Sina Frei termine au pied du podium

Mont-Sainte-Anne: Sina Frei termine au pied du podium

Cyclisme    Actualisé le 12.10.2025 - 23:23

Tour de Lombardie: et de cinq pour Pogacar

Tour de Lombardie: et de cinq pour Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 11.10.2025 - 17:21

Articles les plus lus

Tadej Pogacar pour égaler Fausto Coppi en Lombardie

Tadej Pogacar pour égaler Fausto Coppi en Lombardie

Cyclisme    Actualisé le 11.10.2025 - 04:03

Tour de Lombardie: et de cinq pour Pogacar

Tour de Lombardie: et de cinq pour Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 11.10.2025 - 17:21

Mont-Sainte-Anne: Sina Frei termine au pied du podium

Mont-Sainte-Anne: Sina Frei termine au pied du podium

Cyclisme    Actualisé le 12.10.2025 - 23:23

Tour de France 2026: le parcours dévoilé

Tour de France 2026: le parcours dévoilé

Cyclisme    Actualisé le 23.10.2025 - 13:51

Le Tour d'Italie 2026 partira de Bulgarie

Le Tour d'Italie 2026 partira de Bulgarie

Cyclisme    Actualisé le 10.10.2025 - 14:29

Tadej Pogacar pour égaler Fausto Coppi en Lombardie

Tadej Pogacar pour égaler Fausto Coppi en Lombardie

Cyclisme    Actualisé le 11.10.2025 - 04:03

Tour de Lombardie: et de cinq pour Pogacar

Tour de Lombardie: et de cinq pour Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 11.10.2025 - 17:21

Mont-Sainte-Anne: Sina Frei termine au pied du podium

Mont-Sainte-Anne: Sina Frei termine au pied du podium

Cyclisme    Actualisé le 12.10.2025 - 23:23

Gran Piemonte: Marc Hirschi monte sur le podium

Gran Piemonte: Marc Hirschi monte sur le podium

Cyclisme    Actualisé le 09.10.2025 - 17:39

Kévin Vauquelin rejoint Ineos Grenadiers

Kévin Vauquelin rejoint Ineos Grenadiers

Cyclisme    Actualisé le 10.10.2025 - 11:57

Le Tour d'Italie 2026 partira de Bulgarie

Le Tour d'Italie 2026 partira de Bulgarie

Cyclisme    Actualisé le 10.10.2025 - 14:29

Tadej Pogacar pour égaler Fausto Coppi en Lombardie

Tadej Pogacar pour égaler Fausto Coppi en Lombardie

Cyclisme    Actualisé le 11.10.2025 - 04:03