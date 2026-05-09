Jan Christen 8e de la 2e étape du Giro

Jan Christen a pris la 8e place de la 2e étape du Giro, disputée entre Bourgas et Veliko Tarnovo ...
Jan Christen 8e de la 2e étape du Giro

Jan Christen 8e de la 2e étape du Giro

Photo: KEYSTONE/EPA ANSA/ROBERTO BETTINI

Jan Christen a pris la 8e place de la 2e étape du Giro, disputée entre Bourgas et Veliko Tarnovo en Bulgarie.

L'espoir argovien (21 ans) pointe au 6e rang du général, mené par le vainqueur de cette étape Guillermo Thomas Silva.

Membre de l'équipe Astana, Guillermo Thomas Silva (24 ans) est le premier Uruguayen à s'imposer dans le cadre d'un grand Tour. Il s'est imposé au sprint devant l'Allemand de la formation suisse Tudor Florian Storck (2e) et l'Italien Giulio Ciccone (3e).

Guillermo Thomas Silva a créé la surprise en réglant un gros groupe revenu juste à temps sur Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari et Lennert Van Eetvelt qui s'étaient isolés dans l'ascension du monastère de Lyaskovets, à 11 km de l'arrivée.

Vainqueur de la première étape, le Français Paul Magnier a cédé le maillot rose de leader après avoir lâché dans cette ascension sous le forcing de l'équipe Visma de Vingegaard. Jan Christen a, lui, parfaitement tenu le choc dans cette montée et accuse 10'' de retard sur le nouveau leader au général.

Enorme chute

La journée a été marquée par une énorme chute collective à 23 km de l'arrivée impliquant notamment Adam Yates (UAE), qui a conduit les organisateurs à neutraliser brièvement la course. Le peloton, qui était groupé au moment de la chute collective, a avancé au ralenti derrière la voiture rouge de direction pendant cinq km avant que les organisateurs ne décident de faire repartir la course.

La raison de cette neutralisation: l'absence momentanée d'ambulances, qui s'étaient toutes arrêtées alors que plusieurs coureurs étaient encore à terre et pris en charge par les secours.

A 23 km de l'arrivée, des dizaines de coureurs sont allés au sol, dont Adam Yates, tombé dans le fossé, derrière le rail de sécurité. Le Britannique s'est relevé le visage maculé de boue et de sang avant de remonter sur son vélo. Son coéquipier Jay Vine a en revanche dû abandonner. De nombreux coureurs sont apparus en souffrance sur les images de télévision.

/ATS
 

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