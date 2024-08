Julian Alaphilippe rejoint Tudor

Tudor annonce une nouvelle recrue de poids. Après Marc Hirschi, l'équipe de Fabian Cancellara a engagé Julian Alaphilippe jusqu'en 2027.

Agé de 32 ans, le Français a signé un bail similaire à celui d'Hirschi en ce qui concerne la longueur. Le Français fait partie des coureurs les plus performants et les plus spectaculaires des dix dernières années. Il compte deux titres de champion du monde - en 2021 dans les Flandres et en 2020 à Imola, où le Bernois Hirschi avait décroché le bronze. S'y ajoutent des victoires sur les classiques Milan - Sanremo (2019), la Flèche Wallonne (2018, 2019 et 2021), la Clasica San Sebastian (2018) et les Strade Bianche (2019).

Alaphilippe a également brillé sur les grands tours. Il a remporté des étapes sur les trois Grands Tours avec notamment six succès sur le Tour de France. En 2019, il avait porté le maillot jaune pendant deux semaines avant de le perdre au profit du futur vainqueur Egan Bernal.

Après dix ans au sein de l'équipe belge Quick Step, devenue Soudal Quick-Step en 2023, Alaphilippe avait besoin d'un nouveau défi: 'Le projet de Tudor m'a plu dès le début, a déclaré le Français. Je veux être un leader et guider les jeunes, même si je ne me sens pas encore si vieux.'

L'équipe de Fabian Cancellara ne fait pas encore partie des 18 équipes du World Tour, mais elle a obtenu de jolis succès depuis 2023 sur le Pro Tour en deuxième division. Avec le binôme Alaphilippe/Hirschi, Tudor a de bonnes chances de pouvoir participer au Tour de France, au moins au bénéfice d'une wild card.

/ATS