Keller encore sur le podium aux Gets

Mathias Flückiger s'est offert un nouveau podium de Coupe du monde aux Gets. Lors de la répétition générale des JO de cross-country, le Bernois de 35 ans s'est classé 2e en cross-country.

En l'absence de Nino Schurter et du champion du monde Thomas Pidcock, Flückiger n'a été devancé que par Alan Hatherly. Le Sud-Africain s'est détaché dans le quatrième des huit tours et a fêté une victoire, sa première dans la discipline, en solitaire avec plus d'1'30 d'avance sur le Bernois. Grâce à ce succès, Hatherly a également repris la tête du général à Nino Schurter.

Mathias Flückiger est en forme avant les JO. La semaine dernière, le Haut-Argovien avait déjà pris la deuxième place à Crans-Montana.

Thomas Litscher s'est classé dans le top 15 et a donc rempli les critères de sélection de Swiss Cycling pour les championnats du monde en Andorre.

Keller 3e

Alessandra Keller affiche elle aussi la grande forme. La Nidwaldienne a pris la 3e place en cross-country.

Keller, qui s'est imposée vendredi en short-track, n'a été battue que par la Néerlandaise Puck Pieterse et la Sud-Africaine Candice Lill. Keller a tout de même perdu un peu plus de trois minutes sur la jeune Batave de 22 ans. Mais avec ce troisième podium sur la distance olympique cette saison, la jeune femme de 28 ans consolide son avance au général. Pieterse suit avec 225 points de retard. Il s'agit du septième podium de Keller en cross-country.

A noter que la championne olympique Jolanda Neff, les deux Françaises Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte, ainsi que l'Américaine Haley Batten ont fait l'impasse en vue des JO.

