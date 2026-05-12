L'Espagnol Arrieta gagne la 5e étape, le Portugais Eulalio en rose

L'Espagnol Igor Arrieta a apporté à l'équipe UAE sa 2e victoire en deux jours sur le Giro en ...
L'Espagnol Arrieta gagne la 5e étape, le Portugais Eulalio en rose

L'Espagnol Arrieta gagne la 5e étape, le Portugais Eulalio en rose

Photo: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO

L'Espagnol Igor Arrieta a apporté à l'équipe UAE sa 2e victoire en deux jours sur le Giro en enlevant la 5e étape à Potenza. Le Portugais Afonso Eulalio a pris le maillot rose après un final fou.

Arrieta décroche, à 23 ans, son deuxième succès professionnel après la modeste classique d'Ordizia l'an dernier, après avoir devancé Eulalio dans des conditions météo épouvantables.

Les deux hommes, qui s'étaient extraits de l'échappée matinale à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, ont fait la course en tête ensemble avant de tomber tous les deux, séparément, sur des routes détrempées, d'abord Arrieta à 13,6 km de l'arrivée, puis Eulalio, qui était parti seul, à 6,5 km de l'arrivée.

De nouveau ensemble, ils ont filé vers la ligne avant un nouveau coup de théâtre lorsqu'Arrieta a emprunté une mauvaise route à deux kilomètres de l'arrivée. Mais il a su revenir une nouvelle fois pour offrir à UAE sa deuxième victoire après celle la veille de Jhonatan Narvaez.

/ATS
 

Actualités suivantes

Jhonatan Narvaez s'offre la 4e étape, Jan Christen meilleur jeune

Jhonatan Narvaez s'offre la 4e étape, Jan Christen meilleur jeune

Cyclisme    Actualisé le 12.05.2026 - 17:52

Pas de Tour de Romandie féminin cette année

Pas de Tour de Romandie féminin cette année

Cyclisme    Actualisé le 12.05.2026 - 15:37

Magnier remporte sa deuxième étape en trois jours

Magnier remporte sa deuxième étape en trois jours

Cyclisme    Actualisé le 10.05.2026 - 16:52

Adam Yates quitte la course après sa chute de samedi

Adam Yates quitte la course après sa chute de samedi

Cyclisme    Actualisé le 10.05.2026 - 12:00

Articles les plus lus

Jan Christen 8e de la 2e étape du Giro

Jan Christen 8e de la 2e étape du Giro

Cyclisme    Actualisé le 09.05.2026 - 17:12

Adam Yates quitte la course après sa chute de samedi

Adam Yates quitte la course après sa chute de samedi

Cyclisme    Actualisé le 10.05.2026 - 12:00

Magnier remporte sa deuxième étape en trois jours

Magnier remporte sa deuxième étape en trois jours

Cyclisme    Actualisé le 10.05.2026 - 16:52

Pas de Tour de Romandie féminin cette année

Pas de Tour de Romandie féminin cette année

Cyclisme    Actualisé le 12.05.2026 - 15:37

L'ultime étape pour Petra Stiasny, le général pour Paula Blasi

L'ultime étape pour Petra Stiasny, le général pour Paula Blasi

Cyclisme    Actualisé le 09.05.2026 - 15:31

Jan Christen 8e de la 2e étape du Giro

Jan Christen 8e de la 2e étape du Giro

Cyclisme    Actualisé le 09.05.2026 - 17:12

Adam Yates quitte la course après sa chute de samedi

Adam Yates quitte la course après sa chute de samedi

Cyclisme    Actualisé le 10.05.2026 - 12:00

Magnier remporte sa deuxième étape en trois jours

Magnier remporte sa deuxième étape en trois jours

Cyclisme    Actualisé le 10.05.2026 - 16:52

Jonas Vingegaard grand favori du Tour d'Italie

Jonas Vingegaard grand favori du Tour d'Italie

Cyclisme    Actualisé le 08.05.2026 - 04:04

Magnier remporte la 1re étape et se pare de rose

Magnier remporte la 1re étape et se pare de rose

Cyclisme    Actualisé le 08.05.2026 - 16:44

L'ultime étape pour Petra Stiasny, le général pour Paula Blasi

L'ultime étape pour Petra Stiasny, le général pour Paula Blasi

Cyclisme    Actualisé le 09.05.2026 - 15:31

Jan Christen 8e de la 2e étape du Giro

Jan Christen 8e de la 2e étape du Giro

Cyclisme    Actualisé le 09.05.2026 - 17:12