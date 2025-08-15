L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

L'Espagnole Paula Blasi a remporté vendredi la 1e étape du Tour de Romandie féminin à Villars-sur-Ollon ...
L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

L'Espagnole Paula Blasi a remporté vendredi la 1e étape du Tour de Romandie féminin à Villars-sur-Ollon et s'empare du maillot jaune. Deux Suissesses ont terminé dans le top 10 de ce chrono initial.

La coureuse de l'équipe UAE a bouclé le parcours long de 4,4 km en 11'17''. Elle s'est imposée devant la Slovène Urska Zigart, compagne de Tadej Pogacar (+17''), et la Française Juliette Labous (+19'').

Seules 63 des 93 coureuses inscrites ont pu prendre le départ, cinq équipes ayant été exclues de la course après avoir refusé de désigner et d'équiper une de leurs coureuses pour participer à un test de puce GPS. La favorite polonaise Katarzyna Niewiadoma et la Zurichoise Noemi Rüegg ont notamment été disqualifiées.

Häberlin et Chabbey dans le coup

Dans le camp suisse, la spécialiste de VTT Steffi Häberlin a pris une belle 6e place, à 29'' de Blasi. La Genevoise Elise Chabbey s'est quant à elle classée 9e, à 32'' de la vainqueure espagnole.

Samedi, le peloton réduit d'un tiers partira de Conthey pour arriver à La Tzoumaz après une ascension finale de 12,8 km à 8% de moyenne. La troisième et dernière étape prévue dimanche autour d'Aigle offrira un terrain propice aux baroudeuses.

/ATS
 

Actualités suivantes

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 14:05

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Cyclisme    Actualisé le 12.08.2025 - 14:59

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Cyclisme    Actualisé le 11.08.2025 - 15:25

Articles les plus lus

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Cyclisme    Actualisé le 10.08.2025 - 18:59

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Cyclisme    Actualisé le 11.08.2025 - 15:25

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Cyclisme    Actualisé le 12.08.2025 - 14:59

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Cyclisme    Actualisé le 09.08.2025 - 17:31

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Cyclisme    Actualisé le 10.08.2025 - 18:59

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Cyclisme    Actualisé le 11.08.2025 - 15:25

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Cyclisme    Actualisé le 12.08.2025 - 14:59

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Cyclisme    Actualisé le 07.08.2025 - 13:57

Wout van Aert absent des Mondiaux

Wout van Aert absent des Mondiaux

Cyclisme    Actualisé le 08.08.2025 - 11:59

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Cyclisme    Actualisé le 09.08.2025 - 17:31

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Cyclisme    Actualisé le 10.08.2025 - 18:59