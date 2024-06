L'édition 2026 partira de Barcelone

Le Tour de France partira de Barcelone en 2026, a annoncé la société organisatrice Amaury Sport Organisation (ASO) mardi. Ce sera le troisième départ d'Espagne dans l'histoire de l'épreuve.

'Barcelone est une ville prestigieuse et c'est une ville de sport', a souligné Christian Prudhomme auprès de l'AFP. Le directeur du Tour de France a précisé qu'il y aurait 'deux étapes complètes et le départ' de la troisième étape en Catalogne.

Ce sera la troisième fois depuis sa création en 1903 que la Grande Boucle s'élancera du territoire espagnol après Saint-Sébastien en 1992 et Bilbao en 2023. Ce sera aussi le quatrième 'grand départ' de l'étranger en cinq ans (le 27e en 113 éditions) après Copenhague en 2022, Bilbao en 2023 et Florence en 2024, avant celui de Lille en 2025.

'Candidate depuis longtemps'

'Ces grands départs-là permettent au Tour de France de rayonner davantage encore, a défendu Prudhomme. Je le revendique à la condition expresse qu'il y ait des petits villages français dans les villes-étapes du Tour, comme Evaux-les-Bains cette année, Castelnau-Magnoac en 2022 ou Châtillon-sur-Chalaron en 2023.'

Barcelone, ville-hôte des Jeux Olympiques de 1992, était 'candidate depuis longtemps'. L'actuel maire socialiste de la ville, Jaume Collboni, en poste depuis un an, 'rêvait' d'accueillir la Grande Boucle, selon le directeur du Tour, ravi de ce grand départ.

Cette année, le Tour de France s'élancera le 29 juin pour la première fois d'Italie. Elle se terminera avec une arrivée inédite trois semaines plus tard à Nice et non pas à Paris, en raison des Jeux olympiques.

/ATS