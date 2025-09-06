L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

L'équipe Israel-Premier Tech a décidé samedi de changer de maillot pour la Vuelta en retirant ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Miguel Tona

L'équipe Israel-Premier Tech a décidé samedi de changer de maillot pour la Vuelta en retirant toute mention du pays.

Ses coureurs sont visés depuis plusieurs jours par des manifestations propalestiniennes d'une ampleur inédite sur le Tour d'Espagne.

'Dans le but de privilégier la sécurité de nos coureurs et de l'ensemble du peloton, compte tenu du caractère dangereux de certaines manifestations lors de la Vuelta, Israel - Premier Tech a fourni à ses coureurs des tenues portant le monogramme de l'équipe pour le reste de la course', a annoncé la formation avant le départ de la 14e étape.

'Le nom de l'équipe reste Israel - Premier Tech, mais le monogramme du kit est désormais conforme aux décisions prises précédemment en matière de stratégie de marque pour nos véhicules et nos vêtements décontractés', détaille-t-elle sur X.

Plusieurs membres de l'équipe créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams s'étaient dits inquiets pour leur sécurité vendredi, après de nouvelles manifestations propalestiniennes au pied de l'ascension du redoutable Angliru.

En dépit de plusieurs appels à se retirer de la course, la formation Israel-PT, qui ne compte qu'un seul coureur de nationalité israélienne, a assuré qu'elle irait bien jusqu'à Madrid, terminus de cette 80e Vuelta, le dimanche 14 septembre.

Netanyahu applaudit

L'équipe a reçu vendredi les félicitations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. 'Bravo à Sylvan (Adams) et à l'équipe cycliste d'Israël pour ne pas céder à la haine et à l'intimidation. Vous faites la fierté d'Israël', a-t-il écrit dans un message publié sur son compte X officiel.

