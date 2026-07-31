La Suisse décroche l'or en relais

L'équipe suisse a décroché vendredi une victoire souveraine dans l'épreuve de relais des Championnats ...
La Suisse décroche l'or en relais

La Suisse décroche l'or en relais

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

L'équipe suisse a décroché vendredi une victoire souveraine dans l'épreuve de relais des Championnats d'Europe à Monteceneri. Elle célèbre ainsi sa troisième médaille d'or à domicile.

Men Gygax, Anja Grossmann (U19), Nicolas Halter, Anina Hutter (U23), Vital Albin et Ronja Blöchlinger (élite) ont franchi la ligne d'arrivée avec près de deux minutes d'avance sur l'Italie, tenante du titre. Le Danemark s'est classé troisième, avec un retard d'un peu plus de quatre minutes et demie sur la Suisse.

Jeudi, Sina Frei (élite) et Lea Huber (U23) avaient décroché les premiers titres européens pour la Suisse en short-track. Ce week-end, les courses du cross-country olympique constitueront les moments forts de ces Européens au Tessin.

/ATS
 

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