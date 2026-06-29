Le CERN dépose sa candidature pour une étape du Tour de France 2029

Le CERN a déposé mardi sa candidature pour accueillir un contre-la-montre individuel lors du Tour de France 2029. L'occasion pour l'organisation basée à Meyrin de célébrer ses 75 ans, entre autres.

Genève, qui n'a plus accueilli d'étape de la Grande Boucle depuis 1990, pourrait bien retrouver l'élite du cyclisme mondial masculin. Déjà ville-étape du Tour féminin qui s'élancera de Lausanne le 1er août prochain, la cité du bout du Léman pourrait à nouveau s'illustrer dans le monde du vélo.

'Lorsqu'on m'a parlé du projet pour la première fois, j'ai dit oui en une fraction de seconde, s'enthousiasme Thierry Apothéloz, conseiller d'état genevois. C'est un projet populaire et le Tour de France est un des spectacles les plus importants au monde.'

Un parcours symbolique

Cette candidature pour 2029 n'a pas été choisie au hasard. Le CERN entend fêter ses 75 ans, ainsi que les 40 ans du World Wide Web, créé au sein de l'organisation basée à Meyrin.

Pour renforcer la symbolique, les coureurs devraient parcourir 27 km autour du campus, soit la distance de l'anneau du Grand Collisionneur de hadrons (LHC).

'Le sport comme les sciences rassemblent les gens. Ce serait une occasion de vulgariser notre travail dans le cadre de cet événement', souligne Mark Thomson, directeur général du CERN.

La décision des organisateurs quant à la sélection de cette candidature devrait tomber en 2028.

/ATS