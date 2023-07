Le Colombien Miguel Angel Lopez suspendu par l'UCI

Le cycliste colombien Miguel Angel Lopez est suspendu provisoirement. Ceci pour une 'potentielle violation des règles antidopage' a annoncé l'UCI dans un communiqué.

'Le coureur colombien a été notifié d'une potentielle violation des règles antidopage pour usage et possession d'une substance interdite dans les semaines précédant le Giro d'Italia 2022' précise l'UCI, qui a donc décidé de 'suspendre provisoirement le coureur dans l'attente de la décision finale'.

Miguel Angel Lopez, 29 ans, 3e du Giro et de la Vuelta en 2018, devait participer aux championnats du monde de cyclisme à Glasgow (3-13 août) au sein de l'équipe nationale colombienne, et était aligné pour l'épreuve sur route et le contre-la-montre.

L'UCI explique avoir pris cette décision après une enquête menée par l'International Testing Agency (ITA) sur le médecin Marcos Maynar, grâce notamment à des preuves 'obtenues auprès des autorités policières espagnoles (Guardia Civil) et de l'Organisation Nationale Antidopage espagnole (CELAD)'.

En décembre 2022, Angel Lopez avait été licencié par son équipe Astana Qazaqstan, qui expliquait avoir 'découvert de nouveaux éléments montrant le lien probable' entre le médecin Marcos Maynar et le grimpeur colombien.

Le Colombien, vainqueur du Tour de Suisse en 2016 et du Tour de Catalogne en 2019, avait déploré une 'rupture abusive et injustifiée', niant 'toute allégation pouvant salir son nom et son honneur de coureur professionnel'.

Il avait déjà été provisoirement suspendu une semaine par son équipe après avoir été arrêté à l'aéroport de Madrid le 22 juillet 2022.

Selon le site Ciclo 21, cette interpellation avait eu lieu dans le cadre d'une enquête visant le médecin Marcos Maynar pour trafic de médicaments et blanchiment de capitaux.

Il avait ensuite été réintégré dans l'équipe en raison de 'l'absence d'éléments trouvés par les autorités espagnoles ou l'Union cycliste internationale (UCI)' avait indiqué Astana.

Depuis le début de l'année 2023, Miguel Angel Lopez évolue au sein de l'équipe de troisième division Team Medellin-EPM, avec laquelle il a gagné notamment le Tour de San Juan en Argentine et le Tour de Colombie, dont il a remporté neuf des dix étapes.

/ATS