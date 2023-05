Le Covid revient hanter le peloton avant le Giro

A l'approche du Tour d'Italie, le Covid revient hanter le peloton avec plusieurs coureurs testés positifs et contraints de déclarer forfait pour la course qui commence samedi.

Jeudi, ça a été au tour du Bernois Gino Mäder, l'un des leaders de l'équipe Bahrain, de renoncer la mort dans l'âme. La même mésaventure lui était déjà arrivée juste avant le dernier Tour de France.

La veille, Robert Gesink et Tobias Foss de l'équipe Jumbo-Visma avaient déjà déclaré forfait à cause du coronavirus, privant leur leader Primoz Roglic, l'un des deux grands favoris du Giro, de deux précieux lieutenants. Ils ont été remplacés par Rohan Dennis et Jos van Emden.

Tous ces coureurs ont comme point commun d'avoir participé la semaine dernière au Tour de Romandie. Septième du classement général, le Français Romain Bardet, qui n'avait pas prévu de disputer le Giro, est également 'covidé' comme il l'a indiqué sur Instagram.

A deux jours du départ du Giro, des coureurs comme l'Italien Damiano Caruso et le Français Thibaut Pinot, également présents en Romandie, espèrent avoir échappé au virus.

Fin avril, après Liège-Bastogne-Liège, Warren Barguil et Giulio Ciccone avaient eux aussi été testés positifs. Si le Français d'Arkea-Samsic est rétabli et a confirmé sa participation au Giro, l'Italien a renoncé.

'Mon coeur est brisé, mais je dois écouter mon corps', a déclaré le grimpeur de Trek-Segafredo.

