Le Tour de Suisse mise sur un nouveau concept

Le Tour de Suisse, qui commence mercredi, se présente sous un nouveau jour. Pour accueillir Tadej Pogacar et Cie, les organisateurs misent sur un tout nouveau concept.

Pour sa 89e édition, le tour masculin ne compte désormais plus que cinq étapes. La course féminine, en revanche, est passée de quatre à cinq étapes et se déroule pour la première fois en parallèle à la course masculine, sur des parcours identiques ou similaires.

Les dames prendront le départ le matin, les messieurs l’après-midi. Le départ et l’arrivée se feront toujours au même endroit. 'Cela nous permet d’offrir davantage au public et à nos partenaires', explique la PDG Gabriela Buchs. Elle est convaincue 'que ce nouveau format est la bonne décision pour l’avenir, tant sur le plan sportif que stratégique'.

Sur le plan financier, ce changement de cap permet de réduire d'environ deux millions de francs le budget, tout en limitant le déficit de la course féminine (plusieurs centaines de milliers de francs de pertes l'an passé).

D'un point de vue sportif, un Tour de Suisse raccourci évite le chevauchement avec le Tour Auvergne-Rhône-Alpes et permet d'accueillir certains des meilleurs coureurs de la planète. Tadej Pogacar, qui s'est fixé pour objectif de remporter au moins une fois chaque course importante du World Tour, est de la partie pour la première fois. Il sera défié par d'autres grands noms tels que Primoz Roglic, Mathieu van der Poel, Nairo Quintana ou Richard Carapaz.

Côté suisse, difficile d'espérer plus que de potentielles victoires d'étape, que pourraient décrocher Mauro Schmid ou Marc Hirschi, qui fait son retour après une fracture de la clavicule en avril. Pour le spécialiste du contre-la-montre Stefan Küng, le Tour arrive en revanche trop tôt après sa fracture du fémur.

Chez les femmes, tous les espoirs reposent d’abord sur Marlen Reusser. La gagnante de l’année dernière ne part toutefois pas favorite cette année, après plusieurs revers dus à des blessures. Elise Chabbey devrait quant à elle faire valoir ses atouts en montagne.

Le Tour de Suisse part mercredi de Sondrio, avant des étapes à Locarno, Bad Ragaz, Aarburg (contre-la-montre) et un final à Villars-sur-Ollon.

/ATS