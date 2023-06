Le cyclisme suisse rend hommage à Gino Mäder à Oerlikon

Coureurs professionnels et amateurs ont rendu samedi hommage à Gino Mäder, décédé dans un accident lors du Tour de Suisse. Une course en mémoire du cycliste entre Wetzikon (ZH) et le vélodrome historique d'Oerlikon s'est déroulée avant la cérémonie d'adieux.

Plusieurs centaines de personnes se sont inscrites à la 'Memorial Ride' à l'invitation de Swiss Cycling. Le départ a été donné vers 13h30 depuis la ligne d'arrivée des Championnats de Suisse, qui se disputent ce week-end à Wetzikon.

En parallèle, de nombreuses personnes ont afflué au vélodrome d'Oerlikon, où doit se tenir dans le courant de l'après-midi la cérémonie organisée par les proches de Gino Mäder. Des drapeaux portant les inscriptions 'Gino, tu nous manques' et 'Gino, tu restes avec nous' flottaient au vent.

Gino Mäder est tombé jeudi dernier au cours de la 5e étape du Tour de Suisse dans la descente du col de l'Albula à quelques kilomètres de l'arrivée à La Punt. Le Saint-Gallois était décédé le lendemain à l'hôpital de Coire.

/ATS