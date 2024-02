Le « domestique » Tratnik s'impose au Het Nieuwsblad

Le Slovène Jan Tratnik (Visma Lease a Bike) a remporté dans le vent le Circuit Het Nieuswblad, course d'ouverture de la saison flamande.

Il s'est imposé devant son compagnon d'échappée, l'Allemand Nils Politt, au nez et à la barbe des grands favoris, samedi à Ninove.

Favori de l'épreuve, le Belge Wout Van Aert a pris la 3e place, 'heureux' pour son équipier de 34 ans. Le Français Christophe Laporte, très en vue, a fini 5e. Le Suisse Stefan Kung a terminé 16e dans le temps de Van Aert.

'Je suis un domestique. Gagner n'est pas dans mes habitudes. Et je ne suis pas vraiment un coureur de classiques', a commenté Tratnik, dont le plus beau succès remontait à 2020 dans une étape du Tour d'Italie. Il est également un ancien vainqueur du prologue du Tour de Romandie.

La course a été particulièrement spectaculaire et décousue. Une première offensive a isolé 30 coureurs en tête à 120 kilomètres de l'arrivée. Puis les dernière difficultés ont permis à six concurrents (dont trois Visma) de se placer en tête.

Alaphilippe chute

Mais alors que la victoire semblait devoir se jouer entre ces hommes de tête (Van Aert, Jorgenson, Laporte, Pidcock, De Lie et Skujins), les dernières côtes (Berendries, Grammont, Bosberg) ont rebattu les cartes, permettant à Tratnik de profiter de la supériorité des Visma pour s'envoler avec Pollit.

Un final chahuté qui a fait plusieurs victimes sur chute, notamment les Français Julian Alaphilipppe et Florian Sénéchal.

Si une fracture de la clavicule était soupçonnée chez Sénéchal, le double champion du monde s'est lui vite relevé, râpé sur le flanc droit. Un nouveau coup dur toutefois pour Alaphilippe qui sortait d'une semaine houleuse, compliquée par les attaques de son manager Patrick Lefevere quant à l'hygiène de vie de son leader chez Soudal.

