Linda Indergand annonce sa retraite

Linda Indergand prendra sa retraite à la fin de la saison. L'Uranaise de 32 ans a fait cette ...
Linda Indergand annonce sa retraite

Linda Indergand annonce sa retraite

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Linda Indergand prendra sa retraite à la fin de la saison. L'Uranaise de 32 ans a fait cette annonce après la course de short-track des Mondiaux de VTT en Valais.

'En 2011, j'ai disputé mes premiers Championnats du monde à domicile, ici en Valais. Ces 14e Championnats du monde seront mes derniers. La boucle est bouclée', a déclaré Linda Indergand au micro de SRF.

En 2011, Indergand avait été sacrée championne du monde juniors lors des Mondiaux de Champéry. Le plus grand succès de sa carrière demeure la médaille de bronze remportée aux JO de Tokyo en 2021, où elle avait complété un triplé historique avec Jolanda Neff et Sina Frei.

A cela s'ajoutent une médaille d'argent aux Championnats d'Europe en 2017, des places sur le podium en Coupe du monde, une médaille d'or aux Championnats du monde par équipe en 2023 et de nombreux succès aux Championnats du monde dans la discipline Eliminator.

/ATS
 

