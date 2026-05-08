Magnier remporte la 1re étape et se pare de rose

Paul Magnier a remporté au sprint la 1re étape du 109e Giro d'Italia, vendredi à Bourgas en ...
Magnier remporte la 1re étape et se pare de rose

Magnier remporte la 1re étape et se pare de rose

Photo: KEYSTONE/EPA ANSA/ROBERTO BETTINI

Paul Magnier a remporté au sprint la 1re étape du 109e Giro d'Italia, vendredi à Bourgas en Bulgarie. Le Français endosse ainsi le premier maillot rose de leader du général.

Le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step a réglé sur la ligne un groupe d'une dizaine de coureurs qui ont échappé à une grosse chute collective survenue à 600 mètres de l'arrivée.

Magnier s'est imposé devant le Danois Tobias Lund Andresen et le Britannique Ethan Vernon, alors que l'Italien Jonathan Milan, maillot vert du dernier Tour de France, a pris la quatrième place. Meilleur Suisse, Jan Christen a fini 29e de cette étape.

/ATS
 

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