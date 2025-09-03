Manifestation pro-palestinienne à Bilbao

La 11e étape du Tour d'Espagne a été écourtée mercredi à Bilbao. Elle ne connaîtra pas de vainqueur alors que des manifestants pro-palestiniens étaient massés près de la ligne d'arrivée.

'Suite à des incidents sur la ligne d'arrivée, nous avons décidé de prendre les temps à trois kilomètres de la ligne. Il n'y aura pas de vainqueur d'étape', a indiqué la direction de la Vuelta.

Ces temps à l'arrivée écourtée sont toutefois comptabilisés pour le classement général. Le leader de la course Jonas Vindegaard et le Britannique Tom Pidcock ont passé ensemble la ligne d’arrivée virtuelle avec une poignée de secondes d’avance sur leurs poursuivants.

Lors d'un premier passage du peloton sur la ligne d'arrivée, de nombreux manifestants pro-Palestine, dont certains tentaient de forcer les barrières, étaient massés le long de l'ultime ligne droite, encadrés par les forces de l'ordre.

Cette 80e édition de la Vuelta est émaillée depuis le départ par des manifestations quotidiennes de militants protestant notamment contre la présence de l'équipe israélienne Israel Premier Tech sur le troisième grand Tour de l'année.

Mercredi, avant le départ de l'étape, plusieurs coureurs ont pointé les risques pour leur sécurité au lendemain de la chute de l'un d'eux provoquée lors d'une telle manifestation. Lors du contre-la-montre par équipes de la cinquième étape, des militants portant banderoles et drapeaux palestiniens avaient déjà tenté de bloquer les coureurs de la formation israélienne à Figueras, en Catalogne.

Le directeur de la Vuelta, Javier Guillen, avait indiqué que les organisateurs porteraient plainte auprès de la police, qualifiant cette manifestation d''acte de violence'.

La ministre espagnole de la Jeunesse, Sira Rego, avait dans la foulée jugé 'absolument inacceptable' de qualifier de 'violente' une 'protestation pacifique' contre une équipe soutenue par un État accusé de 'violence systématique' dans la bande de Gaza.

Des incidents similaires avaient eu lieu en juillet lors du Tour de France, où un militant pro-palestinien avait perturbé l'arrivée de l'étape à Toulouse, et au Tour d'Italie en mai.

/ATS