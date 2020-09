Marc Hirschi désigné super combatif du Tour

Des honneurs pour Marc Hirschi. Le Bernois de 22 ans a reçu le prix du super combatif de cette édition 2020 du Tour de France.

Une récompense amplement méritée pour celui qui a remporté la 12e étape à Sarran, fini 2e à Nice, 3e à Laruns et 13e à La Roche-sur-Foron après avoir chuté dans une descente alors qu'il semblait le plus fort du groupe d'échappés.

Ce prix est attribué via un vote d'un comité de course avec notamment le directeur Thierry Gouvenou. Hirschi a dominé les Français Pierre Rolland et Julian Alaphilippe, ainsi que l'Equatorien Richard Carapaz, l'Allemand Lennard Kämna et l'Américain Neilson Powless.

Cette récompense est décernée depuis 1956. En 1983, le Genevois Serge Demierre est devenu le seul Suisse à recevoir cet honneur. Hirschi succède à Alaphilippe en tant que coureur le plus agressif du Tour de France.

/ATS