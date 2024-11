Mark Cavendish prend sa retraite

Mark Cavendish a annoncé samedi qu'il mettra un terme à sa carrière après avoir disputé un ultime critérium dimanche à Singapour.

Champion du monde en 2011, le Britannique détient le record de victoires d'étapes au Tour de France (35).

'Dimanche sera la dernière course de ma carrière dans le cyclisme professionnel', a écrit le sprinter de 39 ans sur son compte Instagram, à la veille de la 3e édition de ce critérium estampillé 'Tour de France Prudential Singapore Criterium'.

'Le cyclisme m'a tellement apporté et j'adore le sport. J'ai toujours voulu y laisser ma marque et aujourd'hui je suis prêt à voir ce que me réserve le prochain chapitre (de ma vie)', a ajouté le coureur de l'île de Man.

Professionnel depuis 2005, Mark Cavendish a remporté 165 courses, dont le championnat du monde en 2011. En juillet dernier, il a en outre remporté sa 35e étape au Tour de France, battant le record du légendaire Eddy Merckx, 16 ans après sa première victoire sur la Grande boucle, en 2008.

Le 'Cav' a aussi levé les bras à 17 reprises au Tour d'Italie et trois fois sur la Vuelta. Il compte en outre un Monument à son palmarès, Milan-San Remo en 2009.

'J'ai été assez chanceux pour faire ce que j'aime durant près de 20 ans et je peux désormais dire que j'ai accompli tout ce que je pouvais faire sur un vélo', a encore commenté l'actuel coureur de l'équipe Astana.

Dimanche à Singapour, sur un circuit de 2,3 km à accomplir 25 fois, il aura l'occasion de se mesurer une dernière fois aux meilleurs sprinters contemporains, dont le Belge Jasper Philipsen et l'Ethiopien Biniam Girmay.

