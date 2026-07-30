Marlen Reusser, entre confiance et incertitude

Marlen Reusser s’apprête à prendre part à son quatrième Tour de France, où elle espère briller pour le grand objectif de sa saison. D'autant plus que l'édition 2026 s'élancera de Lausanne samedi.

Marlen Reusser a le sourire. Non seulement parce que le Tour de France Femmes approche à grands pas, mais aussi parce qu’elle l’a préparé au sein de sa patrie d’adoption, dans les montagnes andorranes lors d’un stage de trois semaines en altitude.

Même si elle a brillé sur le Tour de Suisse lorsque les pentes se sont accentuées, remportant la dernière étape de montagne à Villars-sur-Ollon ainsi que le classement général pour la troisième fois, cette préparation était plus que nécessaire pour la Bernoise. “Il me manque des entraînements”, confiait-elle après son succès helvétique en juin dernier.

Cette saison en effet, tout ne s’est pas passé comme prévu pour la championne du monde du contre-la-montre. Pendant que ses concurrentes affinaient leur forme, Reusser devait se remettre de deux fractures aux vertèbres après une chute sur le Tour des Flandres.

Les douleurs sont derrière elle

“Nous avons dû beaucoup improviser. Le plan initial était de ne pas faire le Giro. Mais après cette chute, il a fallu repartir de zéro, et revenir au niveau demande énormément de travail. Je me suis donc fixé comme objectif d’y participer. Je ne me voyais pas rester sans compétition jusqu'au Tour de Suisse', explique la Bernoise, qui s'est confiée aux médias lors d'un point-presse à la mi-juillet. 'J'étais heureuse d'y être, mais je me suis rendu compte que, musculairement, je souffrais beaucoup plus que prévu à cause des fractures”, poursuit Reusser, qui a terminé 13e du Tour d’Italie.

Aujourd’hui, elle peut toutefois affirmer que les douleurs sont derrière elle. Si sa préparation andorrane se passe pour le mieux, la coureuse de 34 ans reste toutefois mesurée à l’approche du départ de sa quatrième Grande Boucle. Même si elle pourra surfer sur la confiance acquise après son succès en terres helvétiques, Marlen Reusser ne cache pas qu’une part d’incertitude subsiste: “J'aurais préféré arriver ici dans une autre situation, mais compte tenu des circonstances, j'ai pu très bien travailler et je pense être dans une bonne position. Nous verrons si cela sera suffisant.”

Une part d’inconnu renforcée par le fait qu’elle sera loin d’être la seule à atteindre son pic de forme pour ce grand rendez-vous. “Il ne manque aucun grand nom, ce qui promet une très belle course. Mais savoir qui est réellement en forme... C'est justement ce que personne ne sait, et c'est tant mieux. L'année dernière, Pauline Ferrand-Prévot a remporté le Tour alors qu'avant cela, elle n'avait pratiquement rien montré. Si quelque chose de semblable se reproduisait, cela ne me surprendrait pas. Je suis surtout concentrée sur moi-même.”

Une première en tant que leader

A 34 ans et malgré toute son expérience, celle qui a terminé deuxième de la Vuelta et du Giro en 2025 continue d’apprendre. L’an passé, son Tour de France avait rapidement tourné au cauchemar. Elle avait dû abandonner dès la première étape en raison d’une intoxication alimentaire après un dîner au restaurant, alors que le cuisinier de son équipe n’était pas encore présent.

“Cette fois, le cuisinier sera la première personne à arriver sur place! Pour une course comme le Tour, nous ne voulons plus prendre ce genre de risque. D'ailleurs, une petite anecdote: je déteste le gaspillage alimentaire. Avant, lorsque quelqu'un ne finissait pas son repas, je disais souvent: +Je le mange+. Je n'avais jamais eu de problème. Aujourd'hui, je suis devenue beaucoup plus prudente.”

Surtout que cette année plus que jamais, Reusser court pour jouer les premiers rôles sur le Tour de France. Coéquipière de la Néerlandaise Demi Vollering - l’une des grandes favorites cette année encore - en 2022 et 2023, elle s’était contentée de deux victoires d’étape, abandonnant à la 6e étape en 2022 et terminant 28e du général en 2023. “C'est la première année où je prépare vraiment le Tour de France comme mon grand objectif personnel”, se réjouit la spécialiste de l'effort individuel, qui endossera le rôle de leader au sein de son équipe Movistar.

Forcément, le fait que le départ ait lieu en Suisse la motive d’autant plus. “Je m'en réjouis énormément. C’est vraiment quelque chose de formidable”, sourit la Bernoise, qui ne donne toutefois pas cher de ses chances de victoire devant son public. Les deux premières étapes devraient se finir sur un sprint massif, un exercice dans lequel elle n’est “pas la plus rapide.” Un mince espoir de ne voir que les meilleures puncheuses jouer la gagne à Lausanne subsiste néanmoins. “Si une opportunité de jouer la victoire se présente, je la saisirai.”

En attendant ce “Grand Départ suisse”, Marlen Reusser espère qu’il rassemblera les foules autour du cyclisme. “J'espère que ce sera une grande fête, que les gens vibreront avec la course, un peu comme pendant une Coupe du monde de football. Et si, à la fin, cela se terminait par une victoire (au général, ndlr), ce serait évidemment extraordinaire.”

/ATS