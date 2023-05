Marlen Reusser gagne la dernière étape et le général

Marlen Reusser a réussi une nouvelle démonstration de force dans la 3e et dernière étape du Tour du Pays basque. La Bernoise s'est imposée en solitaire dimanche pour s'adjuger le classement général.

Deuxième du général à 56'' de sa coéquipière chez SD Worx Demi Vollering avant cette ultime étape de 114,8 km disputée autour de Donostia, Marlen Reusser a profité du marquage entre les favorites pour partir seule à un peu plus de 10 km de l'arrivée. Elle a réalisé ensuite une chevauchée dont elle a le secret pour s'imposer avec une marge colossale (2'38'') sur ses poursuivantes.

Marlen Reusser (31 ans) n'avait plus connu les joies de la victoire depuis la fin mars et son succès sur Gand-Wevelgem, où elle avait déjà livré un solo de grande classe pour triompher avec plus de deux minutes et demie d'avance sur ses rivales. La vice-championne olympique 2021 du contre-la-montre triomphe au général avec 1'50'' d'avance sur Demi Vollering, également 2e de l'étape.

