Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Après 2023 et 2025, Marlen Reusser a ajouté un 3e Tour de Suisse Women à son palmarès dimanche ...
Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Après 2023 et 2025, Marlen Reusser a ajouté un 3e Tour de Suisse Women à son palmarès dimanche à Villars-sur-Ollon. La Bernoise de 34 ans a fait coup double en remportant la dernière étape.

/ATS
 

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