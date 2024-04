Mathieu Van der Poel onze ans après Fabian Cancellara

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) n'a pas fait mentir les pronostics. Le Néerlandais a signé le doublé à Paris - Roubaix.

Déjà vainqueur, cette année, du Grand Prix E3 et du Tour des Flandres, Mathieu Van der Poel a porté une attaque décisive à 60 km de l'arrivée. Il est devenu le onzième coureur de l'histoire, le premier depuis Fabian Cancellara en 2013, à gagner la même année le Tour des Flandres et Paris - Roubaix. Il est désormais le seul coureur en activité à compter six Monuments à son palmarès, un de plus que Tadej Pogacar.

Stefan Küng a été l'un des principaux animateurs de cet 'Enfer du Nord'. Passé à l'attaque à 87 km de l'arrivée en compagnie de l'Allemand Nils Politt, le Thurgovien a été repris 18 km plus tard. Impuissant à l'occasion de l'accélération décisive de van der Poel, Küng a craqué une seconde fois à 12 km du but sur une accélération de Jasper Philipsen. Le Belge s'est finalement classé 2e, au sprint, à 2'57'', devant le Danois Mads Pedersen. A bout de force et en manque de compétition, Küng (Groupama-FDJ) a terminé 5e à 3'12''.

/ATS