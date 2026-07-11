Mathieu Van der Poel s'impose en Corrèze

Mathieu Van der Poel a remporté à Ussel la 9e étape du Tour de France, raccourcie de trente ...
Mathieu Van der Poel s'impose en Corrèze

Mathieu Van der Poel s'impose en Corrèze

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Mathieu Van der Poel a remporté à Ussel la 9e étape du Tour de France, raccourcie de trente kilomètres en raison de la canicule. Le Néerlandais a témoigné d'une maitrise absolue.

Sous une chaleur écrasante en Corrèze, le coureur de 31 ans de al formation Alpecin a logiquement surclassé sur la ligne ses trois compagnons d'échappée: le Norvégien Tobias Johannessen, le Britannique Tom Pidcock et le Français Alex Baudin.

A la veille de la première journée de repos, le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot jaune avec une avance de 2'42'' sur le Danois Jonas Vingegaard. Les deux hommes ont terminé avec tous les autres favoris dans un peloton d'une quarantaine de coureurs, à six secondes seulement du vainqueur.

/ATS
 

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