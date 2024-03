Mathieu van der Poel prolonge jusqu'en 2028 chez Alpecin-Deceuninck

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, champion du monde en titre et vainqueur de quatre 'Monuments', a prolongé jusqu'à fin 2028 son contrat avec Alpecin-Deceuninck. Son équipe l'a annoncé.

'Cette prolongation est un choix logique pour moi (...). J'ai grandi en même temps que l'équipe, et j'ai toujours le sentiment que nous progressons', a salué le coureur de 29 ans, cité dans un communiqué.

'Ce qui est important aussi, c'est qu'Alpecin-Deceuninck est une équipe présente dans plusieurs disciplines, c'est l'équipe parfaite pour que je continue à courir sur route, en VTT et en cyclo-cross', a ajouté le petit-fils de Raymond Poulidor, six fois champion du monde de cyclo-cross.

Vainqueur sur route notamment de quatre 'Monuments', les classiques les plus prestigieuses de la saison (deux Tours des Flandres, un Paris-Roubaix, un Milan-Sanremo), Mathieu van der Poel a débuté sa saison 2024 le week-end dernier justement sur Milan-Sanremo, une course remportée par son coéquipier Jasper Philipsen et que le Néerlandais a fini à la 10e place après s'être mué dans le final en équipier de luxe pour le sprinteur belge.

/ATS