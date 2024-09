Médaille de bronze en contre-la-montre pour Franziska Matile-Dörig

Franziska Matile-Dörig a remporté, pour la première fois, une médaille aux Jeux paralympiques. L'Appenzelloise a obtenu la médaille de bronze du contre-la-montre sur route, en para-cyclisme.

Ce podium ne constitue pas une surprise. Matile-Dörig (32 ans), faisait partie des favorites. Il y a un an, aux championnats d'Europe de Rotterdam, elle avait remporté le titre à la fois dans la course sur route et dans sa discipline de prédilection, le contre-la-montre.

L'Appenzelloise, qui habite depuis longtemps à Winterthour (ZH), a pris un départ canon dans ce contre-la-montre long de 14,1 km pour 140 m. de dénivelé. Après 5,8 km, elle pointait en tête avec 2''8 d'avance sur la future gagnante, l'Américaine Samantha Bosco. Matile-Dörig a ensuite connu une fin de course moins flamboyante.

'A mi-parcours, j'ai senti que ça allait être dur, mais je savais que je pouvais me battre pour les médailles', a-t-elle confié à l'arrivée. La physiothérapeute a manqué l'or pour 5'' et l'argent pour seulement 0''17.

La Suisse compte désormais 10 médailles: cinq en or, deux en argent et trois en bronze.

/ATS