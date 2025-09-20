Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono

Marlen Reusser dispute dimanche le contre-la-montre des Championnats du monde à Kigali, au Rwanda. Ce titre lui échappe encore et la Bernoise entretient une relation particulière avec les Mondiaux.

Depuis des années, Marlen Reusser figure parmi les meilleures spécialistes de l’effort solitaire. Vice-championne olympique, championne d’Europe, victorieuse de plusieurs étapes sur les grands Tours, il manque toutefois un titre majeur à son impressionnant palmarès: celui de championne du monde du contre-la-montre.

Toujours proche, jamais en or

La Bernoise a souvent été proche (2e en 2020 et 2021, 3e en 2022), mais elle ne s'est jamais imposée. Au Rwanda, en ouverture des premiers Mondiaux sur route organisés sur le sol africain, elle aura une nouvelle chance de s'adjuger le maillot arc-en-ciel - peut-être la meilleure depuis longtemps, au lendemain de son 34e anniversaire.

'Je sais que je peux aller le chercher', affirme Reusser, confiante sans être arrogante. Elle sait aussi à quelle vitesse les rêves peuvent s’effondrer. En 2021, en Flandre, il lui avait manqué dix secondes pour décrocher l’or, le jour de son 30e anniversaire. Un an plus tard, elle remportait le bronze en Australie.

En 2023, à Glasgow, elle avait touché le fond, mettant pied à terre, épuisée physiquement et mentalement. Elle a ensuite manqué les Mondiaux à domicile de Zurich en 2024 en raison d’un long syndrome post-Covid. Pas étonnant qu’elle dise aujourd'hui 'entretenir une relation particulière avec les Mondiaux.'

De retour avec de l’énergie

Et pourtant, Reusser est de retour, concentrée et loin d'être résignée. Après de nouveaux problèmes de santé cet été - un virus gastrique sur le Giro, une intoxication alimentaire avant le Tour de France et une infection en août - elle revient à la compétition après près de deux mois d’absence. Ses seules références proviennent donc de ses entraînements.

Ces dernières semaines, elle s’est préparée en Engadine, lors d’un stage en altitude au col de la Bernina organisé par Swiss Cycling pour l’équipe nationale féminine. 'Je me sens vraiment bien', assure Reusser, soulignant la dynamique positive du groupe et le travail du sélectionneur Edi Telser. Elle semble y avoir puisé de nouvelles forces pour relever de grands défis.

La meilleure saison de sa carrière

Sportivement, elle est prête. Malgré les ennuis de santé, la Bernoise vit la saison la plus aboutie de sa carrière: victorieuse du Tour de Suisse, elle a triomphé sur le Tour de Burgos et s’est classée deuxième du Giro et de la Vuelta. De quoi rouler à Kigali avec un mélange de sérénité et de détermination.

Au cœur des collines rwandaises, Reusser affrontera un parcours exigeant qui pourrait jouer en sa faveur, à condition que les jambes - et la tête - répondent présent. 'J’ai déjà battu plusieurs fois toutes les concurrentes engagées', note-t-elle. Mais elle ne veut pas se mettre une pression excessive: 'Je veux surtout faire une bonne course et mettre sur la route tout ce que j'ai appris au fil des années.'

Marlen Reusser le sait, sa réussite ne dépendra pas que d’elle. Les performances de ses rivales seront tout aussi décisives. Mais si tout s’aligne, Marlen Reusser restera la femme à battre. Et peut-être que son anniversaire se prolongera sous un arc-en-ciel.

Un parcours trop dur pour les Suisses

Chez les hommes, les chances suisses de médaille semblent en revanche limitées. Le tracé, très vallonné, paraît trop exigeant pour que Stefan Küng ou Mauro Schmid puissent réellement briguer le podium sur le contre-la-montre.

'Ces dernières années, je m’étais toujours fixé comme objectif de décrocher une médaille aux Mondiaux, et j’y suis parfois parvenu', rappelle Küng, médaillé de bronze en 2020 et vice-champion du monde en 2022 en Australie, à trois secondes du titre. 'Mais cette année, la situation est différente. Quand je regarde le profil et la liste des engagés, je me dis qu’une médaille serait presque un exploit'.

Le Thurgovien s’est toutefois préparé avec les nombreuses étapes de montagne du dernier Tour d'Espagne. Et contrairement à Stefan Bissegger, il n’a jamais envisagé de renoncer malgré un parcours pas vraiment adapté à ses capacités. 'Porter le maillot de l’équipe nationale et représenter mon pays aux Mondiaux est toujours un honneur', affirme-t-il. Mercredi, il s’alignera d’ailleurs avec Reusser et Schmid sur le contre-la-montre par équipe en relais mixte.

/ATS