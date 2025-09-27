Mondiaux de Kigali: Elise Chabbey finit au pied du podium

Grosse frustration pour Elise Chabbey à Kigali: la Genevoise a terminé quatrième de la course en ligne des Mondiaux. Il lui a manqué une quinzaine de secondes pour monter sur le podium.

Les favorites ont été piégées dans cette épreuve disputée sur un circuit très difficile. La victoire est revenue en solitaire à la Canadienne Magdeleine Vallieres. Elle a devancé de 23 secondes la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black et de 27 la quadragénaire espagnole Mavi Garcia, alors qu'Elise Chabbey a fini à 41 secondes.

'Je n'arrive pas à y croire', a balbutié Vallieres à l'arrivée, elle qui n'avait jusqu'ici qu'une victoire professionnelle à son actif. Elle a placé une attaque décisive au pied de la côte pavée de Kimihurara, à un peu plus de deux kilomètres du but.

Marlen Reusser a pour sa part pris la neuvième place à 1'34. La Bernoise a lancé une contre-attaque à l'entame du dernier tour, mais elle n'a pas pu reprendre les échappées. Elise Chabbey a profité du travail de Reusser pour ensuite tenter sa chance, mais elle a dû se contenter au final de la médaille en chocolat.

La course a tourné au fiasco des grandes favorites, qui se sont neutralisées. Tant la Française Pauline Ferrand-Prévot que la Néerlandaise Demi Vollering n'ont pas joué les premiers rôles.

/ATS