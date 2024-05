Narváez remporte la première étape, Pogacar déjà placé

L'Equatorien Jhonatan Narváez a remporté la première étape du Tour d'Italie, samedi à Turin. Il a réglé au sprint ses deux compagnons d'échappée, dont le Slovène Tadej Pogacar.

Narváez (Ineos), déjà vainqueur d'une étape sur le Giro en 2020, s'est imposé au terme des 140 km devant l'Allemand Maximilian Schachmann, et Pogacar, 3e, pour enfiler le maillot rose de leader. Les trois hommes s'étaient échappés dans la dernière difficulté de la journée, à trois kilomètres de l'arrivée.

Pogacar, grand favori de l'épreuve dont l'arrivée sera jugée le 26 mai à Rome à l'issue de la 21e et dernière étape, participe pour la première fois au Giro. Il vise le doublé Tour d'Italie/Tour de France, exploit qui n'a plus été réalisé la même année depuis 1998 et l'Italien Marco Pantani.

/ATS