Noemi Rüegg pour une première sur le World Tour

Noemi Rüegg fait une entrée fracassante sur le World Tour féminin en ce début de la saison. La championne de Suisse a remporté la 2e étape du Tour Down Under et pris la tête du général.

Rüegg a doublé les meilleures grimpeuses lors de l'arrivée au sommet à Willunga Hill. La Zurichoise de 23 ans de l'équipe EF Education-Oatly s'est détachée à un peu plus de 500 m de l'arrivée et a terminé avec dix secondes d'avance sur la Néerlandaise Silke Smulders. Elise Chabbey, qui court désormais pour l'équipe FDJ-Suez, a pris la 7e place à 26 secondes.

'Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens', a déclaré Rüegg lors de l'interview d'après-course, bien incapable de retenir ses larmes de joie. Grâce à sa première victoire au plus haut niveau, elle a de bonnes chances de terminer l'épreuve de trois jours en leader.

Avant la dernière étape vallonnée, elle compte 15 secondes d'avance sur Smulders. Le profil et le sprint en légère montée à Stirling devraient lui convenir.

/ATS