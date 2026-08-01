Nouveau doublé suisse chez les dames

Les Suissesses ont signé un nouveau doublé dimanche dans les Européens disputés au Monte Ceneri ...
Nouveau doublé suisse chez les dames

Nouveau doublé suisse chez les dames

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Les Suissesses ont signé un nouveau doublé dimanche dans les Européens disputés au Monte Ceneri.

Comme jeudi en short-track, la vice-championne olympique de Tokyo 2021 Sina Frei s'est parée d'or en cross country en devançant Alessandra Keller,

Sina Frei a maîtrisé son sujet dimanche au Tessin. La Zurichoise de 29 ans, championne du monde 2021 mais en short-track, s'est offert avec la manière un premier titre continental dans la discipline olympique. Elle a devancé d'1'25 la Nidwaldienne Alessandra Keller, championne du monde en titre de short-track.

Les Suissesses ont réalisé un festival dans une course 'boudée' notamment par les Françaises ou par la redoutable Autrichienne Laura Stigger. Mais la Suédoise Jenny Rissveds, tenante du titre européen en cross country et déjà 3e en short-track jeudi, a privé Swiss Cycling de triplé en se parant de bronze. Elle a concédé 2'04 à Frei.

La Zurichoise Nicole Koller a pour sa part échoué au pied du podium, à distance respectable (52'') de Jenny Rissveds. L'Appenzelloise Ronja Blöchlinger, qui s'était retrouvée en tête dans le premier tour en compagnie de Rissveds, n'a pas tenu le choc et doit se contenter du 6e rang à 4'39 de la gagnante.

La domination helvétique fut en revanche totale dans l'épreuve féminine des moins de 23 ans: les Suissesses ont signé le triplé dimanche en fin de matinée, Annina Hutter triomphant en devançant de plus d'une minute ses compatriotes Fiona Schibler (2e) et Elina Benoit (3e).

/ATS
 

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