Paris - Nice: l'équipe Visma gagne le chrono, Jorgenson en jaune

L'équipe Visma-Lease a bike a gagné le contre-la-montre par équipes de Paris - Nice mardi à Nevers. Cela a permis à l'Américain Matteo Jorgenson de prendre la tête du classement général.

Sur un parcours de 28,4 km au départ du circuit automobile de Magny-Cours, la formation néerlandaise s'est imposée sur cette 3e étape avec 15 secondes d'avance sur la formation Jayco-AlUla et 25 sur Red Bull-Bora Hansgrohe.

L'équipe UAE a perdu gros en ne terminant que huitième à 42 secondes et l'un de ses co-leaders, le Français Pavel Sivakov, a même concédé encore plus de temps en lâchant prise à plus de neuf kilomètres de l'arrivée.

A la veille de la première arrivée au sommet, à la Loge des Gardes, Matteo Jorgenson, vainqueur sortant de Paris-Nice, compte désormais six secondes d'avance au général sur son coéquipier danois Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France.

/ATS