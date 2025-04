Paris-Roubaix: et de trois pour Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel a remporté Paris-Roubaix pour la troisième fois consécutive. Le Néerlandais a précédé le champion du monde slovène Tadej Pogacar de 1'18.

La décision s'est faite sur une chute de Pogacar à 38 km de l'arrivée, alors que les deux hommes étaient seuls en tête. Van der Poel n'a pas manqué l'occasion pour faire la différence, malgré une crevaison à 15 km du but. Mais à ce moment, Pogacar avait déjà marqué le pas. Mais pour sa première participation, le Slovène a montré que cette course particulière pourrait lui sourire à l'avenir.

Mathieu van der Poel est devenu seulement le troisième coureur de l'histoire à réaliser un triplé dans l'Enfer du Nord après le Français Octave Lapize entre 1909 et 1911 et l'Italien Francesco Moser entre 1978 et 1980. Il n'est plus qu'à un succès du record détenu par les Belges Roger de Vlaeminck et Tom Boonen.

Meilleur Suisse, le Thurgovien Stefan Bissegger a pris une belle 7e place à 3'46. Il a été très actif et a fait partie d'un groupe en tête avec van der Poel et Pogacar notamment à un peu plus de 50 km de l'arrivée. Johan Jacobs a terminé 21e à 4'48 et Stefan Küng 43e à 8'18.

/ATS