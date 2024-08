Pas de médaille pour les Suissesses en descente

Les Suissesses sont reparties bredouilles en descente aux championnats du monde de VTT en Andorre. Lisa Baumann a terminé 5e et Camille Balanche 8e.

Lisa Baumann a manqué le bronze pour 1''05 seconde et si ses sentiments sont partagés, elle a prouvé qu'elle avait du potentiel. La championne d'Europe neuchâteloise de 23 ans n'en est qu'à sa deuxième véritable saison de descente. En 2018, elle avait participé aux championnats du monde de Lenzerheide en cross-country dans la catégorie juniors, avant de se tourner vers la descente.

A 34 ans, Camille Balanche n'a plus grand-chose à prouver après ses trois médailles aux championnats du monde en descente, avec comme point d'orgue l'or en 2020. La Neuchâteloise a toutefois apprécié sa 8e place car voici un an, elle avait chuté au même endroit et avait subi, outre des contusions au niveau de la poitrine, un traumatisme crânien moyen dont elle ressent encore aujourd'hui les conséquences. Balanche a réalisé une course propre, sans dépasser ses limites.

Pour l'or, Valentina Höll a livré un duel captivant avec la Française Myriam Nicole. L'Autrichienne de 34 ans s'est imposée pour 0''52. La Britannique Tahnee Seagrave a décroché le bronze.

L'an prochain, les Mondiaux auront lieu à Champéry en Valais où Baumann a été sacrée championne d'Europe.

