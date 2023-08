Pas de médailles pour Claessens et Marquart

Les espoirs de médaille suisse en BMX aux Mondiaux de Glasgow ont été douchés. Zoé Claessens, qui a passé les quarts et les demi-finales avec brio, n'a pu faire mieux que 8e après une chute.

L'année dernière à Nantes, la Vaudoise de 22 ans avait manqué le titre mondial pour un centième seulement. L'or à Glasgow est allé autour du cou de la Britannique Bethany Shriever.

Chez les hommes, cinq des huit finalistes étaient français et la France s'est arrogée toutes les médailles avec Romain Mahieu, Arthur Pilard et Joris Daudet. Le tenant du titre Simon Marquart, 5e en demi-finale, a manqué la finale de près de deux dixièmes. Le Zurichois de 26 ans avait été le premier Suisse à remporter l'or aux championnats du monde de BMX en 2022. Gil Brunner et Nadine Aeberhard chez les femmes ont également été éliminés en demi-finale.

Pour mettre un peu de baume au coeur de l'entraîneur David Graf, la Suisse a décroché l'or en M23 grâce à Filib Steiner. Le coureur de Winterthour, né en 2004, faisait partie des plus jeunes coureurs du peloton.

