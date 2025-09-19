Pas de podium pour Baumann et Balanche

Même résultat qu'il y a deux semaines lors des Mondiaux de VTT en Valais. Lisa Baumann et Camille ...
Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Même résultat qu'il y a deux semaines lors des Mondiaux de VTT en Valais. Lisa Baumann et Camille Balanche n'ont pas réussi à monter sur le podium lors de la Coupe du monde de descente à Lenzerheide.

Les deux Neuchâteloises, qui avaient terminé 5e et 6e aux Championnats du monde, ont dû se contenter respectivement des 7e et 8e places.

La Britannique Tahnee Seagrave s'est imposée avec seulement 61 millièmes d'avance sur l'Allemande Nina Hoffmann. Le podium a été complété par la championne du monde autrichienne Valentina Höll.

Pour Camille Balanche, il s'agissait de sa dernière apparition devant son public. La descendeuse suisse la plus titrée de tous les temps mettra un terme à sa carrière à l'issue de cette saison, à l'âge de 35 ans, avec comme points d'orgue le titre de championne du monde 2020 et la victoire au général de la Coupe du monde 2022.

/ATS
 

