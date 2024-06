Pogacar a eu le Covid il y a dix jours, mais se dit « rétabli »

Tadej Pogacar, le grand favori du Tour de France, a révélé jeudi avoir été atteint par le Covid récemment. Il se dit toutefois 'pleinement rétabli', à deux jours du départ de la Grande Boucle.

'Je suis tombé malade il y a dix jours. J'ai eu le Covid, ça a été un petit point d'interrogation, mais j'ai bien récupéré et je suis pleinement rétabli', a déclaré le Slovène lors d'une conférence de presse à Florence.

'Ce n'était pas si mal. C'était juste un rhume qui est passé assez vite, a-t-il développé. Le Covid n'est plus aussi virulent qu'avant, surtout si vous avez déjà eu le virus avant. Je l'ai déjà eu une fois, peut-être deux même, je me rappelle plus.'

Le vainqueur 2020 et 2021 est tombé malade lors d'un stage d'entraînement à Isola 2000. Il s'est 'arrêté un jour complet avant de reprendre le vélo, d'abord sur les rouleaux à l'intérieur, puis en plein air'. Un autre contre-temps a perturbé sa préparation par ailleurs 'parfaite': le décès de son grand-père. Il s'est rendu aux obsèques en Slovénie.

Tout le monde a désigné Pogacar comme le grand favori pour le Tour, à commencer par Evenepoel qui l'a jugé 'imbattable' s'il reste 'sain et sauf'. 'Le 'doublé Giro-Tour est difficile à réaliser. C'est un grand défi mais je suis prêt à le relever', a lancé 'Pogi'.

/ATS