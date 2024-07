Pogacar impose sa loi à Isola 2000

Tadej Pogacar a encore une fois imposé sa loi vendredi sur les routes du Tour de France.

Le Slovène a conforté son maillot jaune en s'imposant en solitaire à Isola 2000, signant son quatrième succès d'étape dans cette Grande Boucle qui se terminera dimanche.

Devancé par les échappés de quelque 3'30 à l'heure d'entamer l'ascension finale, Tadej Pogacar a réalisé une nouvelle démonstration de force dans la montée vers Isola 2000. Il s'est ainsi imposé avec 21'' d'avance sur son dauphin Matteo Jorgenson, dernier rescapé de l'échappée, qu'il a 'avalé' à 2 km de l'arrivée.

Pogacar a, surtout, assommé une nouvelle fois ses deux poursuivants au classement général. Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel ont franchi la ligne avec 1'42 de retard sur le Slovène, en 5e et 6e positions pourtant. Le Danois pointe désormais à plus de cinq minutes au général, le Belge à plus de sept minutes!

Vainqueur de six étapes lors de son triomphe au Tour d'Italie ce printemps, Tadej Pogacar peut donc toujours espérer faire aussi bien sur cette Grande Boucle. Il devra s'imposer tant au col de la Couillole samedi que dans le contre-la-montre Monaco-Nice dimanche, ce dont il semble parfaitement capable.

/ATS