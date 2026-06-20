Pogacar s'impose d'un souffle dans le contre-la-montre d'Aarburg

Tadej Pogacar a remporté le contre-la-montre de la 4e étape du Tour de Suisse à Aarburg sur ...
Pogacar s'impose d'un souffle dans le contre-la-montre d'Aarburg

Pogacar s'impose d'un souffle dans le contre-la-montre d'Aarburg

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Tadej Pogacar a remporté le contre-la-montre de la 4e étape du Tour de Suisse à Aarburg sur 23,7 km. Le patron du cyclisme mondial s'est imposé devant Mathieu van der Poel pour 31 centièmes!

Un suspense fou dans les rues de la bourgade argovienne ce samedi. Parce que Tadej Pogacar qui semblait filer vers un succès 'tranquille' sur cet effort solitaire, a été poussé dans ses derniers retranchements par Mathieu van der Poel.

Après un peu plus de 10 km, le pointage intermédiaire donnait le Slovène en tête devant le Tchèque Vacek à moins d'une seconde et 'VDP' à 5 secondes. Seulement sur la deuxième moitié du parcours, le Néerlandais a été plus rapide. Plus, mais pas assez pour battre un Pogacar qui s'est arraché pour couper la ligne avec 31 centièmes d'avance sur son rival. A la 3e place de cette étape, on retrouve le Norvégien Tobias Foss.

Meilleur Suisse, Mauro Schmid a fini au 8e rang à 29''45 de Pogacar.

Au général et avant la magnifique étape dominicale dans les Alpes vaudoises autour de Villars-sur-Ollon avec une triple ascension du Col de la Croix sous le cagnard et une dernière montée vers la station, Pogacar possède 4'22 d'avance sur Richard Carapaz. Le Tchèque Vacek est 3e à 4'27. Selon les conditions, il pourrait y avoir des bouleversements au général derrière le Slovène.

/ATS
 

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