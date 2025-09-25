Pogacar se dit « prêt » pour dimanche

Surclassé par Remco Evenepoel dans le contre-la-montre, Tadej Pogacar se dit 'prêt' à prendre sa revanche lors de la course en ligne dimanche aux Mondiaux de Kigali.

Le Slovène se sent 'beaucoup mieux' après plusieurs jours d'adaptation aux conditions.

'En arrivant, j'ai eu deux jours d'entraînement sur le vélo de chrono avant le contre-la-montre. Je n'ai pas trouvé mon rythme. Depuis que je suis passé sur le vélo de route, ça va beaucoup mieux. Les jambes tournent bien. Je me sens prêt', a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse jeudi à son hôtel.

Pogacar n'a pris que la 4e place du contre-la-montre dimanche, où il a connu l'affront de voir Evenepoel le doubler alors que le Slovène était parti avec deux minutes et demie d'avance.

'Remco voulait sans doute aussi sa revanche sur le contre-la-montre du Tour de France où il avait été rattrapé par Jonas (Vingegaard). Il a effacé ce mauvais souvenir. Dimanche, ce sera peut-être mon tour', a-t-il dit, avant de décrire les conditions particulières au Rwanda pouvant expliquer sa contre-performance.

'Beaucoup de personnes négligent le fait qu'on est en altitude. D'accord, ce n'est pas 1800 ou 2000 m mais on est quand même à 1500 m et on le sent. Le climat n'est pas facile, il fait chaud, c'est humide par moments. La qualité de l'air n'est pas terrible. Lorsqu'on se promène c'est agréable. Mais sur le vélo on sent la différence. Je suis content d'être arrivé tôt et d'avoir pu m'acclimater aux conditions', a-t-il détaillé.

Le champion du monde en titre, qu'on a vu faire la course avec des taxi-vélos à l'entraînement - 'j'ai perdu pas mal de combats', a-t-il plaisanté - juge l'ambiance 'vraiment fantastique'. 'Aux entraînements déjà il y a plein de monde. Mes entraînements mardi et mercredi étaient parmi les meilleurs que j'ai faits cette année. J'ai pris énormément de plaisir.'

'Le plus difficile depuis très longtemps'

Pogacar a estimé que le parcours de dimanche est 'sur le papier, le plus difficile depuis très longtemps'. Si 'le mont Kigali est le meilleur endroit pour attaquer' pour lui, il a cependant estimé qu'il était un peu loin de l'arrivée, à 100 km. L'année dernière, il avait attaqué à cette distance de l'arrivée.

Comme principaux adversaires, Tadej Pogacar a cité Evenepoel 'évidemment', ses coéquipiers d'UAE Isaac del Toro et Pavel Sivakov qui 'marchent fort en ce moment' ou encore Tom Pidcock. Il n'a en revanche pas évoqué Juan Ayuso qui vient de quitter UAE pour Lidl-Trek.

