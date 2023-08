Premier succès de la saison pour Alessandra Keller, Schurter 2e

Alessandra Keller a remporté la short-race de la Coupe du monde de VTT à Pal Arinsal. Sur les hauteurs d'Andorre, la Nidwaldienne a fêté sa première victoire de la saison.

De son côté, Nino Schurter a pris la deuxième place au sprint.

Keller, qui avait remporté la Coupe du monde 2022 dans cette catégorie, a pu se détacher au sixième des huit tours avec Evie Richards. La Britannique n'a pas pu garder le contact avec la roue de la Suissesse et s'est finalement inclinée pour six secondes. Keller apprécie le tracé dans les Pyrénées puisqu'elle s'était déjà imposée à Vallnord en 2018 et en 2022.

Sina Frei est la deuxième meilleure Suissesse au 14e rang.

Chez les messieurs, seul Nino Schurter a pu se montrer à la hauteur de sa compatriote. Le recordman de victoires en Coupe du monde a dû s'incliner dans le sprint final face à l'athlétique Allemand Luca Schwarzbauer non sans avoir tenté crânement de le surprendre dans le dernier tour. Le Grison monte pour la première fois de la saison sur un podium de short-race en Coupe du monde.

Le champion de Suisse Mathias Flückiger, qui menait le peloton au passage du 9e tour, a terminé au cinquième rang.

Les courses de cross-country sont prévues dimanche avant que la station andorrane ne soit le théâtre lundi de l'arrivée de la 3e étape de la Vuelta.

/ATS