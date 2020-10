Primoz Roglic gagne en force et revêt le maillot rouge

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a remporté la 10e étape de la Vuelta entre Castro Urdiales et Suances (187 km). Il a gagné en force le sprint du peloton et endosse le maillot rouge de leader.

Dans un final escarpé à l'issue d'une étape majoritairement plate, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a pris le dessus dans un sprint entre puncheurs et a récupéré 10 secondes de bonification ainsi que 3 secondes sur Richard Carapaz (Ineos), pour récupérer le maillot rouge de leader dans la même seconde que son adversaire équatorien. C'est l'addition des places dans toutes les étapes qui permet au Slovène de précéder Carapaz.

Tous les principaux favoris ont d'abord été classés dans le même temps, avant qu'une cassure soit finalement constatée entre le 8e de l'étape, Guillaume Martin, et le 9e, Jasper Philipsen. Un trou de trois secondes qui offre le maillot rouge à Roglic... mais aussi la responsabilité de la course à son équipe dès demain dans une étape de haute montagne.

Le peloton, emmené par des coureurs d'Astana, de Deceuninck et de Mitchelton-Scott, est revenu à 16 km de la ligne sur une échappée formée par l'Espagnol Jonathan Lastra (Caja Rural), le Belge Brent Van Moer (Lotto-Soudal) et les Néerlandais Alex Molenaar (Burgos-BH) et Pim Ligthart (Total Direct Energie).

Samedi, entre Villaviciosa et Alto de la Farrapona sur 170 km, les coureurs ne devront pas affronter moins que quatre cols de 1re catégorie avec l'arrivée en côte aux Lacs de Somiedo.

/ATS