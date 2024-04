Remco Evenepoel « dans les temps » pour le Tour de France

Deux semaines après sa lourde chute sur le Tour du Pays basque, Remco Evenepoel va 'mieux de jour en jour'. Le Belge se dit 'dans les temps' pour être performant lors de son premier Tour de France.

'J'ai pas mal souffert, surtout la première semaine, mais je sens que la douleur s'estompe. J'espère reprendre la préparation sur et hors vélo la semaine prochaine', a-t-il déclaré dans une interview sur le site de son équipe Soudal Quick-Step. Le Belge se remet de ses fractures à la clavicule et l'omoplate droites subies lors d'une chute à plus de 80 km/h en compagnie de plusieurs coureurs.

Evenepoel, 24 ans, estime qu'il n'a 'pas à se plaindre' comparé notamment au Danois Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour, victime d'une fracture à la clavicule mais aussi de plusieurs côtes et d'un pneumothorax.

'Ca a été moins grave que pour d'autres et ça aurait pu être bien pire', a commenté le Belge qui s'était retrouvé à côté du Slovène Primoz Roglic, lui aussi impliqué dans la chute, à l'hôpital de Vitoria où les coureurs arrivaient 'un par un'.

'J'ai hâte que le Tour de France commence. Chaque entraînement depuis cet hiver est en fonction de cet objectif et des Jeux Olympiques derrière. Je suis chanceux au final de m'être blessé et pas dans quelques semaines', a ajouté Evenepoel.

/ATS