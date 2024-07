Renforcement des mesures face au Covid

Le Tour de France a renforcé les mesures de protection pour 'limiter les risques sanitaires' face à la recrudescence du Covid 19. Le masque fait ainsi son grand retour.

Le port du masque est désormais obligatoire pour toutes les personnes (organisateurs, invités, journalistes,...) 'en contact avec les coureurs et les membres des équipes cyclistes' avant et après les étapes, ont indiqué les organisateurs d'Amaury Sport Organisation (ASO).

Plusieurs coureurs, dont le Britannique Tom Pidcock et l'Espagnol Juan Aysuo, coéquipier du maillot jaune Tadej Pogacar, ont abandonné après un test positif au Covid. Pogacar avait déclaré avant le départ de la course avoir été lui-même touché par le virus à la mi-juin. Geraint Thomas, vainqueur du Tour en 2018, continue, lui, la course pour l'instant malgré des 'symptômes légers'.

Plusieurs coureurs ont déjà recommencé à porter un masque depuis plusieurs jours, à l'image de Remco Evenepoel, troisième au général, qui a expliqué samedi le faire parce qu'en face de lui les journalistes ne le portaient pas.

/ATS