Schurter s'impose, les Suissesses déçoivent

Nino Schurter monte en puissance au fur et à mesure que la saison olympique avance. Le Grison a remporté sa 36e victoire en Coupe du monde à Val di Sole.

Six semaines avant les JO, Schurter s'est imposé avec sept secondes d'avance sur le Sud-Africain Alan Hatherly. Le Français Mathis Azzaro a pris la 3e place.

Deuxième meilleur Suisse, Filippo Colombo a dû se contenter de la 5e place. Marcel Guerrini et Lars Forster, respectivement 7e et 8e, ont complété le bon résultat de l'équipe nationale, une semaine avant la course à Crans-Montana. Mathias Flückiger, qui représentera la Suisse avec Schurter cet été à Paris, a terminé 12e avec près de deux minutes de retard.

Les Suissesses larguées

Les Suissesses n'ont guère brillé dans le Tretin. Alessandra Keller, la meilleure d'entre elles, s'est classée à une décevante 10e place.

La Nidwaldienne a été reléguée à plus de quatre minutes de la quintuple championne du monde française Pauline Ferrand-Prévot qui signe sa 9e victoire en Coupe du monde. La Néerlandaise Puck Pieterse et la Sud-Africaine Candice Lill complètent le podium.

Linda Indergand a pris la 14e place, Ramona Forchini la 17e et Sina Frei, vice-championne olympique en 2021, la 19e.

/ATS