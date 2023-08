Schurter se pare de bronze, Pidcock titré

Nino Schurter a décroché la médaille de bronze du cross-country des championnats du monde de VTT à Glasgow. Le décuple champion du monde a été battu par Tom Pidcock et Sam Gaze.

A 37 ans, le Grison a prouvé qu'il avait encore de quoi se battre avec la jeune génération. Dans le rythme, le champion olympique de Rio a dû céder lorsque Pidcock a choisi d'attaquer à la fin du sixième des huit tours. Le Grison s'est accroché un moment avant de laisser filer le champion olympique de Tokyo.

Au cours du tour suivant, c'est Sam Gaze qui est revenu sur l'homme aux 35 victoires en Coupe du monde. Schurter a laissé le Néo-Zélandais afin de se concentrer sur la défense de sa troisième place face au Français Koretzky. Mais au final, le sportif suisse de l'année 2018 n'a pas eu à se soucier d'un potentiel retour du vététiste tricolore. Schurter a fini avec 34 secondes de retard sur Pidcock, Gaze - champion du monde de short-track jeudi - a lui concédé 19 secondes.

A noter que le champion du monde sur route Mathieu van der Poel a chuté lors du premier tour et a dû abandonner. Peter Sagan n'a lui non plus pas pesé sur la course.

/ATS