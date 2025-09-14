Schurter submergé par les émotions

La dernière course de son 22e championnat du monde fut pour Nino Schurter une course d'adieux ...
Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

La dernière course de son 22e championnat du monde fut pour Nino Schurter une course d'adieux sans valeur sportive. Les émotions ont pris le dessus avant même le départ.

'Je ne suis pas quelqu'un de très émotif, mais cela me touche beaucoup', a déclaré, presque en s'excusant, Nino Schurter après sa dernière course aux Championnats du monde. En effet, même le vététiste le plus aguerri et le plus titré n'a pu contrôler ses émotions au moment d'attaquer la dernière ligne droite de sa magnifique carrière. 'Ça a commencé avant même le départ, a raconté le Grison de 39 ans. J'étais en train de m'échauffer quand un film retraçant ma carrière a été diffusé. Mathieu van der Poel était à côté de moi et m'a vu commencer à pleurer.'

Ce clip a tellement ému Schurter qu'il n'a plus réussi à se concentrer sur la course. 'Pour moi, la course était déjà terminée avant même le départ', a-t-il reconnu.

Lors de sa dernière course, Schurter a vécu une situation inédite: Il a été le dernier coureur à pouvoir disputer le dernier tour et n'a pas été éliminé malgré son retard trop important. Düs ce moment, Schurter a pu savourer. 'L'ambiance était incroyable, comme lors du titre mondial 2018 à Lenzerheide, à la différence près que je roulais environ 40 places plus loin', a-t-il lâché en souriant.

Sa 41e place finale n'est que marginale. Schurter était quand même au centre de l'attention après la course. Sur le podium, où sont normalement couronnés les médaillés, Schurter a été dignement salué par ses adversaires de longue date. Le Grison a personnellement remis la médaille d'or à Alan Hatherly, désormais double champion du monde.

Cette dernière course de Schurter aux Championnats du monde faisait partie de la première partie de sa tournée d'adieux. La deuxième partie aura lieu le week-end prochain lors de la Coupe du monde à Lenzerheide, où il disputera dimanche sa dernière compétition en tant que professionnel.

/ATS
 

