Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Sina Frei a démarré la saison de VTT de la meilleure des façons. La Suissesse de 28 ans a remporté vendredi le short-track d'ouverture de la Coupe du monde à Yongpyong, en Corée du Sud.

La Zurichoise s'est détachée dans la dernière montée de cette première épreuve disputée en Asie. Elle a devancé la Britannique Evie Richards et l'Italienne Martina Berta à l'issue des dix tours du parcours.

Médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, championne du monde de short-track la même année, Sina Frei était rentrée dans le rang ces dernières années. Elle n'était pas montée une seule fois sur le podium en Coupe du monde lors du précédent exercice.

'À la fin, j'ai tout simplement tout donné. Cela me donne aussi confiance pour le cross-country de dimanche', a-t-elle réagi dans une interview après la course.

Deux autres Suissesses, Nicole Koller (14e) et Jolanda Neff (20e), se sont classées dans le top 20. La course s'est en revanche disputée sans la championne du monde en titre Alessandra Keller. La Nidwaldienne a renoncé à participer à cette première étape en Corée du Sud.

Un premier podium pour Lillo

Les Suisses ont également brillé, plaçant six d'entre eux dans le top 10. Troisième, le Saint-Gallois Dario Lillo est monté pour la première fois sur le podium en Coupe du monde avec sa troisième place.

Le coureur de 24 ans a ainsi confirmé ses bons résultats de l'année dernière, celle de ses débuts dans l'élite du VTT. La victoire est revenue au Français Mathis Azzaro - aussi une première -, vainqueur devant l'Italien Simone Avondetto.

On retrouve les cinq autres Suisses aux places 5 à 9: Filippo Colombo, Finn Treudler, Fabio Püntener, Vital Albin et Lars Forster.

Les Helvètes tâcheront de réitérer ces bonnes performances dimanche lors du cross-country (6h30, heure suisse, pour les femmes, 8h30 pour les hommes).

/ATS