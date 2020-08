Stefan Küng: « Incroyablement dommage »

Stefan Küng, actuellement en lice au Critérium du Dauphiné, regrette l'annulation des Championnats du monde sur route en Suisse. 'C'est incroyablement dommage', lâche le Thurgovien.

Küng comprend que la décision de l'annulation prise par les organisateurs était sensée. Elle a suivi les recommandations du Conseil fédéral qui interdit tout rassemblement de plus de 1000 personnes jusqu'à fin septembre. 'Il ne nous reste plus qu'à planifier la suite de la saison au jour le jour. La situation reste compliquée', explique Küng.

Le coureur de l'équipe Groupama-FDJ avait prévu de quitter le Tour de France avant la fin pour se préparer au mieux en vue du contre-la-montre des Championnats du monde valdo-valaisans. 'Je me suis souvent demandé comment résoudre la collision des dates. Je me disais: +Attendons et regardons ce qui se passe+. Aujourd'hui, le problème s'est effectivement résolu de lui-même.'

/ATS